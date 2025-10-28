Poderoso furacão Melissa está a horas de atingir a Jamaica

O poderoso furacão Melissa está, nesta terça-feira (28), a poucas horas de tocar o solo na Jamaica, onde causará chuvas torrenciais e ventos devastadores que, segundo alertaram as autoridades, podem destruir a infraestrutura da pequena nação caribenha. Melissa avança lentamente em direção à ilha com ventos máximos sustentados de 290 km/h, segundo o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Este furacão de categoria 5, a máxima na escala de Saffir-Simpson, está a caminho de ser o mais poderoso a atingir a Jamaica. Há o temor de que Melissa provoque uma devastação comparável à de furacões históricos, como Maria em 2017 ou Katrina em 2005, que deixaram marcas permanentes em Porto Rico e na cidade americana de Nova Orleans. Sete mortes — três na Jamaica, três no Haiti e uma na República Dominicana — já foram atribuídas ao agravamento das condições meteorológicas. O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, quis ser honesto com a população sobre as consequências do furacão nas áreas mais atingidas. "Não acredito que haja infraestrutura nesta região que possa resistir a um furacão de categoria 5", declarou na segunda-feira.

"Para a Jamaica, será a tempestade do século até agora", afirmou Anne-Claire Fontan, da Organização Meteorológica Mundial. O NHC localizou Melissa a cerca de 80 quilômetros ao sul-sudeste de Negril, uma cidade no oeste da ilha, em seu último relatório. Segundo o centro americano, é provável que o furacão cause inundações potencialmente fatais e numerosos deslizamentos de terra, devido a marés ciclônicas e chuvas torrenciais.

As autoridades demonstraram preocupação porque muitos habitantes se recusavam a obedecer às ordens de evacuação. O ministro do governo local, Desmond McKenzie, informou na noite de segunda-feira que muitos dos cerca de 880 abrigos da ilha ainda estavam vazios. "Quero instar as pessoas... a se mudarem para áreas altas o mais rápido possível", disse.

Roy Brown, encanador e azulejista, contou à AFP que teve experiências ruins em abrigos governamentais durante furacões anteriores e que "não iria se mudar". "Não acho que possa fugir da morte", afirmou. - Em câmera lenta -