Jamaica teme destruição em massa com aproximação do furacão Melissa

As autoridades da Jamaica pediram à população que busque abrigo antes da chegada iminente do furacão Melissa que, segundo avaliações da Cruz Vermelha nesta terça-feira (28), pode afetar pelo menos 1,5 milhão de pessoas na nação insular. A tempestade de categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, avança lentamente pelo Caribe, onde já deixou sete mortos: três na Jamaica, três no Haiti e um na República Dominicana.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos informou na manhã desta terça-feira que Melissa estava a aproximadamente 185 quilômetros de Kingston, capital da Jamaica, com ventos de 280 quilômetros por hora. Os fortes ventos, combinados com chuvas intensas, podem causar uma devastação semelhante a de outros furacões históricos, como o Maria em 2017 ou o Katrina em 2005. A Cruz Vermelha da Jamaica já começou a distribuir água potável e kits de higiene à população. "Há algumas áreas onde deslizamentos de terra já estão ocorrendo", disse Esther Pinnock, responsável pela comunicação da ONG, à AFP. A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) calcula que quase 1,5 milhão de pessoas podem ser afetadas pela tempestade. A Jamaica tem uma população de cerca de 2,8 milhões de habitantes.

"A ameaça humanitária é grave e imediata", disse Necephor Mghendi, chefe da delegação da FICV para o Caribe de língua inglesa e holandesa. O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, afirmou que o extremo oeste da ilha enfrentava a pior destruição e pediu aos moradores que se retirassem. "Não acredito que haja qualquer infraestrutura nesta região que possa suportar uma tempestade de categoria 5, então pode haver perturbações significativas", disse ele à CNN na segunda-feira.

- "Não quero ir" - Apesar das ordens de evacuação, muitos jamaicanos decidiram ficar. "Não vou me mexer. Acho que não consigo escapar da morte", disse Roy Brown à AFP na área costeira de Port Royal, em Kingston.

O encanador estava relutante em deixar sua casa devido a experiências anteriores com as más condições dos abrigos do governo para furacões. A pescadora Jennifer Ramdial concordou. "Simplesmente não quero ir", disse à AFP. Holness afirmou que a saída dos moradores é para "o bem nacional de salvar vidas".