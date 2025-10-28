Gás, deportações, militares: Venezuela e Trinidad e Tobago entram em choque por EUA

O Parlamento da Venezuela declarou, nesta terça-feira (28), persona non grata a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, o pequeno país vizinho com o qual entrou em choque devido à sua aproximação com os Estados Unidos e à pressão contra o presidente Nicolás Maduro. Um navio americano atracou no domingo em Port of Spain para exercícios militares conjuntos a poucos quilômetros da costa venezuelana.

A embarcação faz parte do destacamento militar americano para operações de combate ao tráfico de drogas na região, que, segundo Maduro, tem como verdadeiro objetivo derrubá-lo do poder. A primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar é aliada dos Estados Unidos. No passado, ela já havia expressado seu apoio às operações americanas na região, que incluíram o bombardeio a 14 lanchas supostamente utilizadas pelo tráfico de drogas, deixando ao menos 57 mortos no Caribe e no Pacífico. O maior porta-aviões do mundo está a caminho para se juntar às operações. A relação com a Venezuela já vinha abalada desde o retorno de Persad-Bissessar ao poder, mas a presença do contratorpedeiro USS Gravely acabou por romper de vez o vínculo.

"A Venezuela ama o povo de Trinidad e Tobago, mas é um governo de lixo", atacou o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez Gómez, antes de convocar a votação para declarar Persad-Bissessar persona non grata. O Parlamento aprovou a decisão por unanimidade, com os votos da maioria chavista e da bancada não chavista, que a oposição considera colaboracionista. Maduro já havia anulado ontem um acordo bilateral sobre exploração de gás.

– 'Declaração inútil' – Persad-Bissessar ironizou a decisão do Parlamento venezuelano. "É uma declaração inútil, não tem nenhum efeito na minha vida", disse ela à AFP, em uma mensagem de texto.

"Isto é apenas a continuidade de seu padrão de tentar intimidar seus vizinhos menores [...] Por que Maduro e o restante do governo venezuelano não mencionam o presidente [Donald] Trump? Por que não o declaram persona non grata?" Maduro tem sido cauteloso em seus ataques ao presidente americano, a quem, em várias ocasiões, convidou ao diálogo. Trump afirma que Maduro é o chefe de um cartel de drogas.