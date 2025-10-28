Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equador propõe base militar estrangeira contra narcotráfico em Galápagos

Equador propõe base militar estrangeira contra narcotráfico em Galápagos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sugeriu, nesta terça-feira (28), a eventual instalação de uma base militar estrangeira no arquipélago de Galápagos, no momento em que os Estados Unidos intensificam sua ofensiva contra o tráfico de drogas na costa do oceano Pacífico.

"É preciso deixar bastante clara a razão [da escolha da ilha] de Baltra. Primeiro, pesca ilegal; segundo, narcotráfico; terceiro, controle sobre o tráfico de combustíveis que se movimenta por lá. E também vai gerar não apenas segurança, mas benefícios para a população de Galápagos", disse Noboa, um dos principais aliados do governo de Donald Trump na região. 

Os equatorianos decidirão no dia 16 de novembro, em um referendo, se desejam ou não permitir que bases militares estrangeiras operem no país, medida proibida pela Constituição desde 2008.

pld/lv/ad/yr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar