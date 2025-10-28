Equador propõe base militar estrangeira contra narcotráfico em Galápagos

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sugeriu, nesta terça-feira (28), a eventual instalação de uma base militar estrangeira no arquipélago de Galápagos, no momento em que os Estados Unidos intensificam sua ofensiva contra o tráfico de drogas na costa do oceano Pacífico.

"É preciso deixar bastante clara a razão [da escolha da ilha] de Baltra. Primeiro, pesca ilegal; segundo, narcotráfico; terceiro, controle sobre o tráfico de combustíveis que se movimenta por lá. E também vai gerar não apenas segurança, mas benefícios para a população de Galápagos", disse Noboa, um dos principais aliados do governo de Donald Trump na região.