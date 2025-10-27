Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trinta petroleiros da frota fantasma russa são identificados no Golfo da Finlândia

Autor AFP
Tipo Notícia

Cerca de 30 petroleiros da "frota fantasma" russa, um conjunto de navios antigos que permitem à Rússia burlar as sanções ocidentais, foram identificados em uma semana no Golfo da Finlândia, noticiou a televisão pública finlandesa Yle nesta segunda-feira (27).

No decorrer de uma semana em outubro, a emissora finlandesa identificou 31 embarcações que constavam na lista de sanções da União Europeia (UE) e que pertenciam à frota fantasma de Moscou neste estreito corredor do Mar Báltico.

Esses navios de propriedade duvidosa são usados pela Rússia para continuar exportando petróleo, apesar das sanções ocidentais impostas desde a invasão da Ucrânia.

"Os carregamentos russos no golfo da Finlândia estão nos níveis anteriores à guerra, o que significa que grande parte desse tráfego é realizado pela frota fantasma", declarou à AFP Mikko Hirvi, encarregado da segurança marítima da guarda fronteiriça finlandesa, que não se surpreendeu com a presença dessas embarcações.

Na semana passada, a UE adicionou mais 100 petroleiros à sua lista no âmbito de um novo pacote de sanções, que proíbe esses navios de acessarem portos e receberem serviços dentro do bloco.

A comunidade europeia também pretende reforçar a capacidade de seus Estados-membros para inspecionar esses navios.

Além do petróleo bruto, essas embarcações transportam produtos refinados como gasolina e diesel, e prestam serviço principalmente aos portos bálticos russos de Ust-Luga e Primorsk.

Segundo especialistas, esses navios antigos constituem "uma bomba-relógio para o meio ambiente". De fato, apenas seis dos navios identificados pela emissora Yle têm menos de 15 anos.

Um possível vazamento de petróleo "poderia acarretar custos muito elevados" para a Finlândia, estimou Hirvi.

