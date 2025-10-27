Trinta petroleiros da frota fantasma russa são identificados no Golfo da Finlândia

Cerca de 30 petroleiros da "frota fantasma" russa, um conjunto de navios antigos que permitem à Rússia burlar as sanções ocidentais, foram identificados em uma semana no Golfo da Finlândia, noticiou a televisão pública finlandesa Yle nesta segunda-feira (27). No decorrer de uma semana em outubro, a emissora finlandesa identificou 31 embarcações que constavam na lista de sanções da União Europeia (UE) e que pertenciam à frota fantasma de Moscou neste estreito corredor do Mar Báltico.

Esses navios de propriedade duvidosa são usados pela Rússia para continuar exportando petróleo, apesar das sanções ocidentais impostas desde a invasão da Ucrânia. "Os carregamentos russos no golfo da Finlândia estão nos níveis anteriores à guerra, o que significa que grande parte desse tráfego é realizado pela frota fantasma", declarou à AFP Mikko Hirvi, encarregado da segurança marítima da guarda fronteiriça finlandesa, que não se surpreendeu com a presença dessas embarcações. Na semana passada, a UE adicionou mais 100 petroleiros à sua lista no âmbito de um novo pacote de sanções, que proíbe esses navios de acessarem portos e receberem serviços dentro do bloco. A comunidade europeia também pretende reforçar a capacidade de seus Estados-membros para inspecionar esses navios.