Peso argentino abre com forte valorização após vitória eleitoral de Milei

O peso argentino abriu nesta segunda-feira (27) com uma forte valorização frente ao dólar após a contundente vitória do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato, segundo os quadros do estatal Banco Nación. Em apenas 30 minutos de operações, a onda de vendas fez a moeda argentina subir 9,5% em relação ao valor anterior ao pleito.

A cotação esfria semanas de uma corrida cambial mal contida com o anúncio de uma ajuda financeira de até 40 bilhões de dólares (R$ 215,2 bilhões, na cotação atual) do governo dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump havia condicionado à vitória eleitoral de seu aliado. No Banco Nación, a moeda argentina era cotada às 13h30 (mesmo horário em Brasília) a 1.370 pesos por dólar americano, contra 1.515 no fechamento de sexta-feira (24). O governo de Milei obteve um forte apoio dos argentinos no domingo com 40,7% dos votos, frente a um peronismo disperso em várias listas que alcançou 31,7%. Embora a vitória não tenha permitido somar os assentos necessários para obter maioria no Congresso, ela proporcionará o número suficiente para promover reformas nos dois anos restantes de mandato, sobretudo em áreas como trabalhista, tributária e previdenciária.