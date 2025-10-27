Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Peso argentino abre com forte valorização após vitória eleitoral de Milei

Autor AFP
O peso argentino abriu nesta segunda-feira (27) com uma forte valorização frente ao dólar após a contundente vitória do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato, segundo os quadros do estatal Banco Nación.

Em apenas 30 minutos de operações, a onda de vendas fez a moeda argentina subir 9,5% em relação ao valor anterior ao pleito.

A cotação esfria semanas de uma corrida cambial mal contida com o anúncio de uma ajuda financeira de até 40 bilhões de dólares (R$ 215,2 bilhões, na cotação atual) do governo dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump havia condicionado à vitória eleitoral de seu aliado. 

No Banco Nación, a moeda argentina era cotada às 13h30 (mesmo horário em Brasília) a 1.370 pesos por dólar americano, contra 1.515 no fechamento de sexta-feira (24).

O governo de Milei obteve um forte apoio dos argentinos no domingo com 40,7% dos votos, frente a um peronismo disperso em várias listas que alcançou 31,7%. 

Embora a vitória não tenha permitido somar os assentos necessários para obter maioria no Congresso, ela proporcionará o número suficiente para promover reformas nos dois anos restantes de mandato, sobretudo em áreas como trabalhista, tributária e previdenciária.

Também dá ao presidente ultraliberal o número necessário para bloquear um eventual pedido de impeachment e o deixa melhor posicionado para conseguir alianças para suas iniciativas. 

O temor de um colapso financeiro e de um salto na inflação caso o governo perdesse pesou tanto quanto o apoio às políticas de Milei, segundo analistas políticos. 

