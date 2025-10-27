Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

NBA revisa políticas para combater 'graves riscos' das apostas

Autor AFP
AFP Autor
A NBA está revisando suas políticas para garantir que os jogadores conheçam os "graves riscos" das apostas, segundo um memorando que teria sido enviado às equipes nesta segunda-feira (27), após o escândalo de apostas ilegais que veio à tona na semana passada.

O memorando, obtido e divulgado pela ESPN, chega quatro dias depois de agentes do FBI prenderem na quinta-feira o armador do Miami Heat, Terry Rozier, e o técnico principal do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups.

Também foi detido o ex-jogador e assistente técnico Damon Jones, entre outros, em investigação sobre apostas esportivas ilegais.

Rozier foi detido por apostas esportivas ilegais, Billups por envolvimento em jogos de pôquer ilegais e Jones por participação em ambos os casos, segundo a investigação do FBI.

O armador de Miami e o técnico de Portland foram suspensos temporariamente pela NBA e negaram as acusações por meio de seus advogados.

Segundo o relatório da ESPN, a liga informou no memorando que havia iniciado a "revisão das políticas da liga quanto à notificação de lesões, treinamento e educação de todo o pessoal da NBA, e medidas de segurança para os jogadores".

"Considerando que as apostas esportivas ocupam uma parte tão significativa do panorama esportivo atual, devemos fazer todo o possível para garantir que jogadores, técnicos e demais membros da NBA estejam plenamente cientes dos graves riscos que as apostas podem representar para suas carreiras e meios de subsistência", afirmou a NBA.

O memorando acrescenta que é necessário garantir que "nossas normas sobre divulgação de lesões sejam adequadas e que os jogadores estejam protegidos do assédio por parte de apostadores".

A revisão também incluirá a análise de como a inteligência artificial (IA) e outras ferramentas podem ajudar a detectar atividades irregulares.

"Estamos explorando maneiras de aprimorar nossos programas internos e externos de monitoramento da integridade, para usar melhor a IA e outras ferramentas na síntese de todos os dados disponíveis de operadores de apostas, redes sociais e outras fontes, a fim de identificar atividades suspeitas de apostas", declarou a NBA.

Rozier foi acusado de participar de um esquema relacionado a apostas sobre estatísticas individuais em uma partida de março de 2023, quando jogava pelo Charlotte Hornets.

Uma acusação formal indica que ele teria informado a um amigo que sairia da partida contra o New Orleans Pelicans mais cedo, e que essa informação supostamente teria sido vendida a apostadores.

As apostas sobre estatísticas individuais exigem maior intervenção das autoridades legais e regulatórias, de acordo com o memorando da NBA.

"Acreditamos que mais pode ser feito do ponto de vista legal e regulatório para proteger a integridade da NBA e de nossas ligas afiliadas", afirma o documento.

"Em particular, apostas sobre o desempenho individual dos jogadores levantam preocupações adicionais sobre integridade e exigem escrutínio extra."

Billups, por sua vez, é acusado de participar de partidas de pôquer combinadas e de usar sua fama para atrair outros jogadores a esses jogos, nos quais eram utilizados métodos de trapaça de alta tecnologia para garantir que perdessem.

