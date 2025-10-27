Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventus demite técnico após derrota para Lazio

Juventus demite técnico após derrota para Lazio

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Juventus de Turim, distante da luta pelo título da Série A, anunciou nesta segunda-feira (27) a demissão do treinador croata Igor Tudor, um dia após a derrota para a Lazio (1-0).

"A Juventus anuncia que afastou de suas funções o treinador de sua equipe principal Igor Tudor, junto com sua comissão técnica", indicou o clube de Turim em comunicado, atualmente na 8ª posição do campeonato italiano, a seis pontos da liderança após oito rodadas.

"O clube agradece a Igor Tudor e à sua equipe técnica pelo profissionalismo e compromisso durante os últimos meses, e deseja-lhes o melhor em seu futuro profissional", continua o comunicado.

O clube mais vitorioso do futebol italiano informa no texto que a equipe será comandada em seu próximo jogo, na quarta-feira contra a Udinese, pelo atual treinador da equipe reserva, Massimiliano Brambilla.

Ex-jogador da Juventus, Tudor, de 47 anos, chegou ao comando técnico em março passado para substituir o ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido após nove meses no cargo.

O técnico croata alcançou o objetivo estabelecido pela diretoria, conquistando a quarta posição e classificando o time para a Liga dos Campeões. Depois disso, os Bianconeri começaram a temporada 2025-2026 com três vitórias consecutivas, mas rapidamente estagnaram, tanto na Série A quanto na Champions.

Segundo a emissora de televisão Sky Sports, os dirigentes da Juve estariam interessados em contratar Luciano Spalletti, ex-treinador do Napoli e ex-técnico da seleção italiana, demitido no início de junho pela Federação Italiana de Futebol.

Muito ativa no mercado de transferências, a Juventus gastou mais de 130 milhões de euros (812 milhões de reais) para contratar jogadores como Edon Zhegrova, Loïs Openda e Jonathan David, cujo impacto ainda não foi sentido.

jr/ig/dam/meb/dd/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar