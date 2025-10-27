Juventus demite técnico após derrota para Lazio

A Juventus de Turim, distante da luta pelo título da Série A, anunciou nesta segunda-feira (27) a demissão do treinador croata Igor Tudor, um dia após a derrota para a Lazio (1-0). "A Juventus anuncia que afastou de suas funções o treinador de sua equipe principal Igor Tudor, junto com sua comissão técnica", indicou o clube de Turim em comunicado, atualmente na 8ª posição do campeonato italiano, a seis pontos da liderança após oito rodadas.

"O clube agradece a Igor Tudor e à sua equipe técnica pelo profissionalismo e compromisso durante os últimos meses, e deseja-lhes o melhor em seu futuro profissional", continua o comunicado. O clube mais vitorioso do futebol italiano informa no texto que a equipe será comandada em seu próximo jogo, na quarta-feira contra a Udinese, pelo atual treinador da equipe reserva, Massimiliano Brambilla. Ex-jogador da Juventus, Tudor, de 47 anos, chegou ao comando técnico em março passado para substituir o ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido após nove meses no cargo. O técnico croata alcançou o objetivo estabelecido pela diretoria, conquistando a quarta posição e classificando o time para a Liga dos Campeões. Depois disso, os Bianconeri começaram a temporada 2025-2026 com três vitórias consecutivas, mas rapidamente estagnaram, tanto na Série A quanto na Champions.