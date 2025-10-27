EUA e Japão firmam acordo para garantir fornecimento de terras raras

O acordo chega no momento em que Washington tenta promover o acesso a esses elementos cruciais para indústrias como tecnologia e defesa, enquanto a China, seu principal fornecedor, endureceu as restrições à sua exportação.

Os Estados Unidos e o Japão assinaram, durante a visita do presidente Donald Trump a Tóquio, um acordo para "garantir" o fornecimento de minerais críticos e terras raras, informou a Casa Branca nesta terça-feira (28, data local).

O objetivo do pacto com Tóquio é "ajudar ambos os países a alcançarem a resiliência e a segurança das cadeias de suprimentos", diz o comunicado do governo americano.

Estados Unidos e Japão "vão identificar conjuntamente projetos de interesse para abordar as deficiências nas cadeias de suprimentos de minerais críticos e terras raras, incluídos produtos derivados como ímãs permanentes, baterias, catalisadores e materiais óticos", diz o texto.

Os dois países "pretendem mobilizar o apoio do governo e do setor privado", acrescenta.

Este mês, Pequim anunciou restrições drásticas à indústria de terras raras, o que levou Trump a ameaçar com tarifas de 100% sobre os produtos chineses como represália.