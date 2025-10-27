Canal do Panamá planeja construir dois novos portos

O Canal do Panamá planeja construir até 2029 dois portos com um investimento de 2,6 bilhões de dólares (R$ 13,97 bilhões, na cotação atual), em meio à incerteza sobre o futuro da concessionária de Hong Kong Hutchison Holdings, informou a autoridade que administra a via interoceânica nesta segunda-feira (27). O plano prevê a construção e concessão de dois terminais, Corozal, no Pacífico, e Telfers, no Atlântico, para aumentar a capacidade de movimentação de contêineres de 9,5 milhões de unidades por ano para 15 milhões.

O projeto é anunciado em um momento de indefinição sobre o futuro dos portos de Balboa (Pacífico) e Cristóbal (Atlântico), operados pela empresa Panama Ports, filial da Hutchison. "Achamos que, se não fizermos isso aqui no Panamá, acontecerá em outro lugar da região, e precisamos decidir se queremos continuar competitivos", declarou o vice-presidente de Finanças da Autoridade do Canal do Panamá (ACP), Víctor Vial, em entrevista coletiva. Vial fez a declaração após se reunir com cerca de vinte empresas interessadas no projeto, entre elas a Cosco Shipping Ports, de Hong Kong; a PSA International, de Singapura; a Evergreen, de Taiwan; a Hapag-Lloyd, da Alemanha; e a Maersk, da Dinamarca. O canal prevê investir mais de 8,5 bilhões de dólares (R$ 45,68 bilhões) na próxima década para expandir e diversificar seus negócios. Entre os projetos estão a construção dos dois portos, um gasoduto e um novo reservatório.

A ACP pretende outorgar os contratos para as novas instalações até o fim de 2026, com início das operações em ambos os terminais em 2029. – "Mais capacidade" – Os cinco principais portos do Panamá estão próximos ao canal interoceânico e são operados por concessionárias de Estados Unidos, Taiwan, Hong Kong e Singapura.

Recentemente, o diretor da ACP, Ricaurte Vásquez, afirmou que esses cinco portos operam "praticamente no limite". O novo projeto é anunciado em meio ao demorado processo de venda dos portos da Hutchison. A empresa pretende vender sua participação nos terminais panamenhos para um conglomerado liderado pela norte-americana BlackRock, como parte de um grande pacote de vendas globais avaliado em 22,8 bilhões de dólares (R$ 122,53 bilhões).

A operação é vista com bons olhos pelos Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, chegou a ameaçar recuperar o Canal do Panamá sob o argumento de que ele seria controlado pela China. Pequim, por sua vez, demonstra desconfiança em relação a um acordo que poderia prejudicar seus interesses. Além disso, a Suprema Corte panamenha ainda precisa decidir sobre várias ações que podem anular a concessão dos portos à Hutchison.