Austrália nega visto a jogador holandês de vôlei de praia condenado por estupro

Steven van de Velde, de 31 anos, tinha 19 quando foi declarado culpado de ter mantido relações sexuais com uma menina de 12 anos.

A Austrália negou o visto a um jogador holandês de vôlei de praia condenado por estupro de uma menor em 2016, antes do Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado em Adelaide, de 14 a 23 de novembro, anunciou nesta segunda-feira (27) a federação holandesa.

Ele cumpriu parte de sua pena no Reino Unido antes de ser transferido para os Países Baixos, onde acabou sendo libertado e retornou ao vôlei em 2017.

"Estávamos cientes desse risco", declarou a federação holandesa em um comunicado, levando em conta a política rigorosa da Austrália quanto à concessão de vistos a pessoas com antecedentes criminais.

"Fomos informados da decisão de não conceder-lhe o visto. Lamentamos, mas não temos outra opção senão aceitá-la", afirmou a diretora técnica da federação, Heleen Crielaard.

O jogador havia reconhecido que se tratou "do maior erro de sua jovem vida". "Não posso voltar atrás, então devo assumir as consequências", havia dito.