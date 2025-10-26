Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido de Milei tem vitória nas eleições legislativas argentinas

Partido de Milei tem vitória contundente nas legislativas argentinas

Com este resultado provisório, o governismo amplia sua bancada e se aproxima do um terço necessário nas duas câmaras para blindar seus vetos, mas precisará se aliar a outras forças para avançar em reformas estruturais
Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O partido ultraliberal do presidente Javier Milei teve uma vitória contundente nas eleições legislativas deste domingo na Argentina, com mais de 40% dos votos, segundo dados do Ministério do Interior.

O resultado traz alívio ao governo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionar o apoio financeiro à Argentina ao desempenho eleitoral.

Segundo os resultados parciais, o A Liberdade Avança (LLA) venceu o peronismo (centro-esquerda), que obteve 31,64% em nível nacional, após a apuração de mais de 90% dos votos. Em terceiro lugar ficou o Províncias Unidas, bloco que busca romper a polarização, que obteve 7,1% dos votos.

Com este resultado provisório, o governismo amplia sua bancada e se aproxima do um terço necessário nas duas câmaras para blindar seus vetos, mas precisará se aliar a outras forças para avançar em reformas estruturais.

"Milei, querido, o povo está contigo", cantavam centenas de apoiadores do presidente em frente ao bunker do LLA em Buenos Aires. "Estou muito animado. Não esperava um número tão alto", disse à AFP o consultor de marketing Facundo Campos, 38. "Gritei como se fosse o gol do último mundial."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar