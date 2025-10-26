Navio de guerra norte-americano atraca em Trinidad e Tobago, próximo à Venezuela

Um navio de guerra dos Estados Unidos atracou na capital de Trinidad e Tobago, com a administração do presidente norte-americano Donald Trump aumentando a pressão militar sobre a vizinha Venezuela e seu presidente Nicolás Maduro.

A chegada do USS Gravely, um destróier de mísseis guiados, soma-se ao porta-aviões USS Gerald R. Ford, que também está se aproximando da Venezuela. Maduro criticou o movimento do porta-aviões como uma tentativa do governo dos EUA de "inventar uma nova guerra eterna" contra seu país.