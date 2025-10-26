CNI avalia que reunião entre Lula e Trump é avanço concreto para reverter tarifaço

A Confederação Nacional da Indústria afirmou, em nota publicada na manhã desde domingo, 26, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, significou um "avanço concreto" nas negociações para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

"O diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto nas tratativas bilaterais e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos", afirma a nota da CNI.