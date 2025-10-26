Argentina: urnas abrem para eleições legislativas e imprensa cita preocupação com cédula única
As urnas para as eleições legislativas de meio de mandato na Argentina abriram para votação nesta manhã, às 8h (de Brasília), segundo informações da imprensa local. O pleito é acompanhado de perto como indicador de força do presidente argentino, Javier Milei, após meses de escândalos de corrupção, reformas radicais na economia e resgate dos EUA para ajudar a controlar reações no mercado cambial.
As eleições também marcam a estreia da cédula única de papel, substituindo o antigo esquema de votação onde a população levava para a urna os papéis do partido e candidato em que desejavam votar. Segundo o La Nácion, o método traz "alguns temores" para a Justiça Eleitoral, grupos políticos e organizações governamentais especializadas em transparência eleitoral.
A nova cédula precisa ser assinalado com um "X" no nome do candidato e partido escolhidos, o que, conforme o La Nácion, pode confundir os eleitores e aumentar o número de votos nulos, a possibilidade de impugnação dos votos na recontagem e a incapacidade do governo de lidar com a contagem dos votos.