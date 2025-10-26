Argentina realiza eleições legislativas cruciais para governabilidade de Milei

A Argentina começou a escolher neste domingo (26) parte dos membros do Congresso em um clima de instabilidade cambial que põe à prova o programa ultraliberal do presidente Javier Milei, amparado por um inédito resgate financeiro dos Estados Unidos. As eleições vão determinar se Milei conseguirá as cadeiras necessárias para sustentar seus decretos e impulsionar as reformas que marcarão a segunda metade de seu mandato.

A votação começou às 8h locais (mesmo horário em Brasília) e se encerrará às 18h locais. Três horas depois, serão divulgados os primeiros resultados. Um bom número "é o que me permita conseguir o terço para defender as medidas do governo", disse o presidente durante a campanha. Vestindo sua clássica jaqueta de couro e de bom humor, Milei votou antes do meio-dia, cumprimentou quase uma centena de apoiadores que o aguardavam na porta do centro de votação em Buenos Aires e saiu sem fazer declarações. Seu partido, A Liberdade Avança (LLA, na sigla em espanhol), precisa de aliados para enfrentar a oposição peronista.

Independentemente do resultado, o LLA ganhará cadeiras: atualmente, tem apenas 37 dos 257 deputados e seis dos 72 senadores, e não renova nenhum assento nesta eleição. Se o resultado for decidido por margens estreitas, a segunda-feira pode abrir uma disputa de interpretações. “Não é tão fácil que os dados agregados permitam ler a eleição de um modo unívoco”, disse à AFP o cientista político Gabriel Vommaro. Cerca de 36 milhões de eleitores renovarão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado nos 24 distritos do país.

O voto é obrigatório entre os 18 e 70 anos e facultativo a partir dos 16, embora a participação esteja abaixo de 70%. “Sem Congresso não se pode governar”, disse à AFP Adriana Cotoneo, uma aposentada de 69 anos que votou em Buenos Aires a favor do governo “não porque ache que seja a melhor opção, mas porque sei bem quem não quero que esteja”, em referência ao peronismo. Apesar disso, ela também criticou o presidente. “Tenho esperança de que ele reflita sobre os modos (...) Às vezes deveria deixar o ego de lado”, opinou.

Em outro ponto de Buenos Aires, Mariana Menéndez, de 54 anos, votou com angústia após a demissão de 200 dos 600 funcionários do hospital onde trabalha. "A única coisa que este governo fez foi dar maiores benefícios aos grupos de poder, à gente trabalhadora nada", disse à AFP. - Turbulências - Milei chega às urnas sob pressão política e financeira.