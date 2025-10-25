Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Villarreal vence Valencia e se mantém em 3º no Espanhol

Villarreal vence Valencia e se mantém em 3º no Espanhol

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Villarreal venceu o Valencia por 2 a 0 neste sábado (25) e se manteve na terceira posição do Campeonato Espanhol, como o principal perseguidor de Real Madrid (1º) e Barcelona (2º).

Jogando fora de casa, o 'Submarino Amarelo' construiu sua vitória marcando no final do primeiro tempo com Gerard Moreno (45' de pênalti) e no início da segunda etapa com Santi Comesaña (57').

Com o resultado, o Villarreal soma 20 pontos na tabela, quatro atrás do Real Madrid, que no domingo faz o clássico desta 10ª rodada com o Barcelona (22 pontos).

O quarto colocado é o Espanyol (4º), que venceu o Elche por 2 a 0 e ultrapassou provisoriamente o Atlético de Madrid (5º), que na segunda-feira visitará o Betis (6º) e poderá recuperar sua posição na zona de classificação da Liga dos Campeões. 

Nos demais jogos disputados deste sábado, o lanterna Girona empatou com o vice-lanterna em 3 a 3 e o Athletic Bilbao (8º) foi derrotado em casa pelo Getafe (9º) por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Sociedad - Sevilla             2 - 1

  

   - Sábado:

   Girona - Real Oviedo                3 - 3

   Espanyol - Elche                    1 - 0

   Athletic Bilbao - Getafe            0 - 1

   Valencia - Villarreal               0 - 2

  

   - Domingo:

   (10h00) Mallorca - Levante                 

   (12h15) Real Madrid - Barcelona            

   (14h30) Osasuna - Celta Vigo               

   (17h00) Rayo Vallecano - Alavés            

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Betis - Atlético de Madrid         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             24   9   8   0   1  20   9  11

    2. Barcelona               22   9   7   1   1  24  10  14

    3. Villarreal              20  10   6   2   2  18  10   8

    4. Espanyol                18  10   5   3   2  14  11   3

    5. Atlético de Madrid      16   9   4   4   1  16  10   6

    6. Betis                   16   9   4   4   1  15  10   5

    7. Elche                   14  10   3   5   2  11  10   1

    8. Athletic Bilbao         14  10   4   2   4   9  10  -1

    9. Getafe                  14  10   4   2   4  10  12  -2

   10. Sevilla                 13  10   4   1   5  17  16   1

   11. Alavés                  12   9   3   3   3   9   8   1

   12. Rayo Vallecano          11   9   3   2   4  11  10   1

   13. Osasuna                 10   9   3   1   5   7   9  -2

   14. Real Sociedad            9  10   2   3   5  10  14  -4

   15. Valencia                 9  10   2   3   5  10  16  -6

   16. Levante                  8   9   2   2   5  13  17  -4

   17. Mallorca                 8   9   2   2   5  10  14  -4

   18. Celta Vigo               7   9   0   7   2   8  11  -3

   19. Real Oviedo              7  10   2   1   7   7  19 -12

   20. Girona                   7  10   1   4   5   9  22 -13

dr/hgs/dam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar