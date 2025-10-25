Villarreal vence Valencia e se mantém em 3º no Espanhol

Jogando fora de casa, o 'Submarino Amarelo' construiu sua vitória marcando no final do primeiro tempo com Gerard Moreno (45' de pênalti) e no início da segunda etapa com Santi Comesaña (57').

O Villarreal venceu o Valencia por 2 a 0 neste sábado (25) e se manteve na terceira posição do Campeonato Espanhol, como o principal perseguidor de Real Madrid (1º) e Barcelona (2º).

Com o resultado, o Villarreal soma 20 pontos na tabela, quatro atrás do Real Madrid, que no domingo faz o clássico desta 10ª rodada com o Barcelona (22 pontos).

O quarto colocado é o Espanyol (4º), que venceu o Elche por 2 a 0 e ultrapassou provisoriamente o Atlético de Madrid (5º), que na segunda-feira visitará o Betis (6º) e poderá recuperar sua posição na zona de classificação da Liga dos Campeões.

Nos demais jogos disputados deste sábado, o lanterna Girona empatou com o vice-lanterna em 3 a 3 e o Athletic Bilbao (8º) foi derrotado em casa pelo Getafe (9º) por 1 a 0.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: