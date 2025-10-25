Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE trabalha em plano para romper com dependência de terras raras chinesas

Autor AFP
A presidente da Comissão Europeia afirmou neste sábado (25) que o bloco trabalha em um plano para reduzir sua dependência das terras raras procedentes da China, após Pequim anunciar restrições à exportação destes minerais, essenciais para várias indústrias.

A União Europeia (UE) alertou que os novos controles de exportação impostos pela China — o principal produtor mundial de terras raras — obrigaram algumas empresas do bloco a interromper sua produção e causaram danos econômicos. 

"O objetivo é garantir o acesso a fontes alternativas de matérias-primas críticas a curto, médio e longo prazo para nossas indústrias europeias", declarou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Pequim exige licenças para certas exportações desde abril, o que provocou efeitos em cadeia nos setores manufatureiros a nível mundial.

Este mês, anunciou novos controles sobre a exportação de tecnologias relacionadas às terras raras, utilizadas na fabricação de ímãs essenciais para as indústrias automotiva, eletrônica e de defesa.

Von der Leyen acrescentou que um dos componentes essenciais do plano da UE é a reciclagem. "Algumas empresas podem reciclar até 95% das matérias-primas críticas e das baterias", explicou. 

O bloco também se concentrará na "produção e no processamento posterior de matérias-primas críticas" e em estabelecer "alianças de matérias-primas críticas com países como Ucrânia, Austrália, Canadá, Cazaquistão, Uzbequistão, Chile e Groenlândia", adicionou. 

