Trump aumenta tarifas do Canadá após se irritar com anúncio de TV

Um anúncio de cerca de um minuto pago pela província de Ontário, no Canadá, e veiculada na TV americana levou o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, a aumentar em 10% as tarifas impostas ao país vizinho.

O anúncio usa trechos de um discurso de 1987 do ex-presidente republicano Ronald Reagan, no qual ele afirma que tarifas sobre importações estrangeiras parecem fazer o que é patriótico, "mas, a longo prazo, essas barreiras comerciais prejudicam todos os trabalhadores e consumidores americanos".

As falas foram utilizadas para criticar o governo Trump, que já havia imposto 35% de tarifa sobre produtos canadenses, além de taxas individuais para setores específicos, como o de fabricação de automóveis e aço. As tarifas atingem duramente Ontário, maior província manufatureira no Canadá.

Embora não tenham sido transmitidas na íntegra na propaganda, as falas de Reagan são autênticas. O anúncio não esconde se tratar de um pronunciamento antigo, exibindo ao final a data e a imagem do ex-presidente.

A resposta de Trump

Na quinta-feira, 23, Trump suspendeu as negociações de meses com o Canadá sobre a redução das tarifas por causa da publicidade.

Na sexta-feira, 24, o premiê de Ontário Doug Ford anunciou que o comercial deixaria de ser veiculado na TV americana a partir de segunda-feira, 27, "para que as negociações comerciais possam ser retomadas". A decisão foi tomada após conversa com o primeiro-ministro canadense Mark Carney.

Ainda assim, o comercial foi exibido durante o primeiro jogo da World Series na sexta-feira, 24, durante o qual o Toronto Blue Jays derrotou o Los Angeles Dodgers em um jogo em casa.

Neste sábado, Trump anunciou o aumento das tarifas em sua rede social. "Devido à grave deturpação dos fatos e ao ato hostil, estou aumentando a tarifa do Canadá em 10%, além do que eles pagam atualmente. Agradeço a atenção dispensada a este assunto", declarou o americano, sem dar mais detalhes sobre o imposto.

A Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan criticou o "uso seletivo de áudio e vídeo" pela propaganda, que deturparia o discurso do ex-presidente. Também se queixou de não ter recebido um pedido de autorização para edição e uso do material. A entidade diz avaliar entrar com ação legal contra o governo canadense.

O gabinete do premiê de Ontário Doug Ford defendeu o anúncio, dizendo que os trechos exibidos não foram alterados e que o discurso está em domínio público, segundo a emissora pública canadense CBC.

Os Estados Unidos têm uma taxa média de tarifas relativamente baixa sobre produtos canadenses, porque o imposto não é aplicado a produtos incluídos no acordo de livre comércio EUA-México-Canadá. Mas o americano instituiu tarifas severas sobre produtos essenciais para a economia canadense que não são abrangidos pelo acordo comercial: automóveis, aço, alumínio e madeira.

