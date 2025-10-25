EUA envia porta-aviões para combater narcotráfico na América Latina

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) o envio de um porta-aviões e sua frota para "combater o narcoterrorismo" na América Latina, uma medida que aumenta a tensão na região e com a qual Washington, segundo o presidente Nicolás Maduro, está "inventando uma guerra" com a Venezuela. Os Estados Unidos mobilizaram em agosto destróieres, um submarino e navios com forças especiais em águas internacionais do Caribe, com o suposto propósito de combater o tráfico de drogas.

Embora tenha havido regularmente presença de porta-aviões para exercícios de treinamento com forças de países vizinhos, é a primeira vez que os Estados Unidos deslocam uma força dessa magnitude na América Latina contra o narcotráfico. A Venezuela insiste que a verdadeira intenção de Washington é promover uma mudança de regime no país. "Estão inventando uma nova guerra eterna, prometeram que nunca mais se envolveriam em uma guerra e estão inventando uma guerra que nós vamos evitar", reagiu Maduro em uma transmissão obrigatória de rádio e televisão. O desdobramento do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford ocorre "em apoio à diretiva do presidente de desmantelar as Organizações Criminosas Transnacionais (TCOs) e contrabalançar o narcoterrorismo em defesa da Pátria", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, no X.

Horas antes, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, informou via X o décimo ataque contra uma suposta lancha do narcotráfico, com um balanço de seis mortos. Mais de 40 pessoas morreram no Caribe e no Pacífico desde que os Estados Unidos iniciaram uma campanha sem precedentes de ataques letais na região, em 2 de setembro. A embarcação destruída na madrugada de hoje operava para o cartel Tren de Aragua, afirmou o secretário da Defesa. "Nossos serviços de inteligência sabiam que a embarcação estava envolvida no contrabando de narcóticos", acrescentou. O ataque ocorreu em "águas internacionais".

Esse foi o primeiro ataque noturno na região, disse Hegseth. O chefe do Pentágono alertou que os Estados Unidos tratarão os "narcoterroristas" como tratam a organização terrorista "Al Qaeda", de Osama bin Laden. - 'Gringos, vão pra casa' -

Os Estados Unidos estão cometendo "execuções extrajudiciais", afirmou o presidente colombiano, Gustavo Petro, que mantém um embate particular com o presidente Donald Trump. Petro e seu ministro do Interior, Armando Benedetti, foram sancionados nesta sexta-feira pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Qualquer bem que Petro (assim como a mulher e um dos seus filhos) e Benedetti tiverem nos Estados Unidos, bem como qualquer meio de pagamento internacional com sede no mesmo país, ficam bloqueados. "Lutar contra o narcotráfico durante décadas e com eficácia me traz essa medida do governo da sociedade que tanto ajudamos para deter seu consumo de cocaína", publicou Petro no X. "Gringos, vão pra casa", respondeu Benedetti.