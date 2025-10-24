Premiê do Japão promete ampliar a acelerar gastos com defesa em meio a tensão regional

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, prometeu nesta sexta-feira (24) ampliar e acelerar os gastos com defesa, em meio às crescentes tensões com a China, a Coreia do Norte e a Rússia.

Takaichi afirmou que o governo atingirá a meta anual de gastos militares equivalentes a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até março de 2026. O plano inicial era chegar ao montante em 2027. A estratégia de segurança do país será revisada até o fim do ano que vem, ainda segundo a primeira-ministra. Habitualmente, o Japão cumpre a tarefa uma vez por década, e fez a revisão pela última vez em 2022.