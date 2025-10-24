Inflação anual aumentou menos que o esperado em setembro nos EUA

Os preços ao consumidor subiram menos do que o esperado nos Estados Unidos na comparação anual, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (24), devido à vigente paralisação dos serviços públicos. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 3% no acumulado do ano encerrado em setembro, ante 2,9% em agosto, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

Em comparação com agosto, o aumento dos preços ao consumidor moderou-se para 0,3%, em comparação com 0,4%, apesar do aumento nos preços da energia. A inflação subjacente, que exclui itens considerados voláteis, como alimentos e energia, moderou-se durante o mês, para 0,2%, e durante o ano, para 3% (em comparação com 3,1% do mês anterior). O Departamento do Trabalho deveria ter divulgado o seu índice em 15 de setembro, mas a paralisação orçamentária (shutdown) do governo americano causou um adiamento. Este é o único índice macroeconômico divulgado pelo governo federal desde o início do mês. É um dado essencial porque as aposentadorias dos americanos são ajustadas com base no IPC.

Minutos após a publicação, a Administração da Previdência Social dos EUA (SSA, na sigla em inglês) anunciou que as aposentadorias aumentarão em aproximadamente 56 dólares (300 reais) por mês a partir de janeiro. A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira que, devido à paralisação do governo, "provavelmente" não haverá relatório da inflação em outubro. - Um dado muito aguardado -

A inflação também foi um índice muito aguardado em Wall Street. "A inflação continua sendo uma preocupação, especialmente em relação à potencial decisão do Federal Reserve (Fed) de voltar a cortar as taxas de juros", disse Adam Sahran, analista da 50 Park Investment, à AFP. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) se reunirá na terça e quarta-feira da próxima semana. Os mercados preveem um novo corte de 0,25 ponto na taxa, o que colocaria suas taxas de referência em uma faixa esperada de 3,75% a 4%, segundo a ferramenta de monitoramento CME FedWatch.