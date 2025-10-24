Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emissário econômico de Putin chega aos EUA para diálogos

Autor AFP
Tipo Notícia

O principal negociador econômico da Rússia, Kiril Dmitriev, disse ter chegado aos Estados Unidos nesta sexta-feira (24), dois dias depois de Washington impor sanções a Moscou sobre suas duas maiores companhias de petróleo.

"Cheguei aos Estados Unidos para continuar o diálogo EUA-Rússia, uma visita planejada há tempos a partir de um convite da parte americana", declarou no X.

Tags

eua rússia

