Dezessete colombianos detidos em prisões da Venezuela foram libertados

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dezessete colombianos detidos em diversas prisões venezuelanas foram libertados e serão levados para seus locais de origem, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia nesta sexta-feira (24). 

A Venezuela registra diversas denúncias de violações de direitos humanos e prisão política após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho de 2024. 

"Após meses de diálogo e coordenação diplomática, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia (...) garantiu a libertação de um primeiro grupo de 17 colombianos que estavam detidos em diversas prisões venezuelanas", afirma o comunicado. 

Bogotá não reconheceu a vitória de Maduro pelo terceiro mandato consecutivo, mas manteve os canais diplomáticos com a Venezuela abertos. 

Ambos os países fortaleceram os laços diante da ofensiva militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, com ataques mortais a supostas embarcações do tráfico de drogas. 

Maduro afirmou que 50 colombianos identificados como "mercenários" estão presos na Venezuela. A diplomacia colombiana pede a libertação dos detidos. 

Organizações de direitos humanos também denunciam abusos e a falta de garantias judiciais para os detidos na Venezuela. 

"Continuaremos trabalhando com as autoridades venezuelanas para que nenhum colombiano fique desprotegido. A diplomacia também se expressa por meio de gestos humanitários", afirma o boletim.

lv/dg/aa/yr

