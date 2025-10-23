Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky aplaude 'mensagem forte' das sanções dos EUA contra Moscou

Autor Olivier BAUBE
As sanções dos Estados Unidos contra a Rússia enviam uma "mensagem forte" ao presidente russo, Vladimir Putin, para que acabe com a guerra, comemorou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quinta-feira (23) em uma cúpula europeia em Bruxelas.

Tanto a União Europeia (UE) quanto o presidente americano, Donald Trump, anunciaram na véspera novos pacotes de sanções contra o setor petrolífero russo pela invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. 

"É uma mensagem forte e necessária de que a agressão não ficará sem resposta", escreveu Zelensky na rede social X. 

"É muito importante", acrescentou à imprensa ao chegar à reunião de líderes da UE. 

Os esforços de Trump para encerrar o conflito não produziram resultados. Nesta quinta-feira, pelo menos três pessoas morreram por bombardeios russos na Ucrânia, duas delas jornalistas, informaram autoridades e o canal de mídia local Freedom TV. 

Trump havia adiado a imposição de novas restrições contra a Rússia por meses, mas sua paciência se esgotou depois que os planos para realizar outra cúpula com Putin em Budapeste fracassaram. 

As sanções dos EUA incluem o congelamento de todos os ativos da Rosneft e da Lukoil nos Estados Unidos, assim como a proibição de todas as empresas americanas de fazer negócios com essas duas gigantes petroleiras russas.

As penalidades fizeram os preços do petróleo dispararem mais de 5% ao meio-dia nas bolsas de valores europeias nesta quinta-feira, alimentando temores de tensões no fornecimento do ouro negro. 

"Vemos esta medida como totalmente contraproducente", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. 

"Nosso país desenvolveu uma forte imunidade às restrições ocidentais e continuará desenvolvendo com confiança seu potencial econômico, incluindo seu potencial energético", acrescentou. 

A China declarou que "se opõe" às sanções americanas. 

A UE também anunciou uma nova bateria de sanções para pressionar a Rússia a encerrar sua ofensiva de três anos e meio no país vizinho. As sanções europeias têm como alvo principal a frota fantasma de petroleiros usada pela Rússia para escapar das sanções ocidentais.

O comércio de petróleo atribuído a essa frota fantasma representa "mais de 30 bilhões de euros" (35 bilhões de dólares ou 188 bilhões de reais) para o orçamento e as finanças da Rússia, "entre 30% e 40% de seu esforço de guerra" contra a Ucrânia, denunciou o presidente francês, Emmanuel Macron. 

A maior pressão coletiva sobre Moscou poderia "mudar os cálculos de Putin" e "levá-lo à mesa de negociações" com vistas a um cessar-fogo, estimou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. 

"Estou absolutamente convencido disso, talvez não hoje ou amanhã, mas conseguiremos", afirmou durante sua visita à Casa Branca.

eua rússia ucrânia

