Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal francês condena TotalEnergies por propaganda enganosa sobre metas climáticas

Tribunal francês condena TotalEnergies por propaganda enganosa sobre metas climáticas

Autor Nathalie ALONSO
Autor
Nathalie ALONSO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Justiça francesa condenou, nesta quinta-feira (23), a gigante do petróleo TotalEnergies por "práticas comerciais enganosas" ao comunicar "a ambição de alcançar a neutralidade do carbono" e "ser um ator-chave na transição energética".

A condenação é a primeira no mundo contra uma empresa de petróleo por "greenwashing", ou lavagem de imagem verde, afirmou à AFP a ONG ClientEarth, que monitora a jurisprudência contra esta indústria. 

O caso foi aberto após uma denúncia apresentada em março de 2022 por três grupos ambientalistas que acusavam o grupo francês de propaganda enganosa por afirmar que poderia alcançar a neutralidade de carbono até 2050 sem deixar de produzir petróleo e gás.

Um tribunal civil de Paris acompanhou a opinião das ONGs - Greenpeace, Amis de la Terre France e Notre Affaire à Tous - e destacou em sua sentença que as afirmações poderiam "alterar o comportamento de compra" e induzir o consumidor ao erro.

Contudo, a corte rejeitou as queixas relacionadas ao gás fóssil e biocombustíveis. Os ativistas argumentaram que a empresa havia promovido estas fontes de maneira enganosa como energia limpa, indicou o tribunal em comunicado.

A partir de maio de 2021, a TotalEnergies passou a promover o objetivo de "neutralidade de carbono até 2050" e promoveu o gás como "o combustível fóssil com as menores emissões de gases do efeito estufa".

Naquele momento, a empresa também mudou seu nome de Total para TotalEnergies para enfatizar seus investimentos em energias de baixa emissão de carbono.

A TotalEnergies sempre alegou que não incorreu em práticas comerciais enganosas e que suas mensagens sobre a mudança de nome, estratégia e papel na transição energética eram "confiáveis" e baseadas "em dados objetivos e verificáveis".

A condenação da TotalEnergies é "um ponto de inflexão" na luta contra o "greenwashing", celebrou o Greenpeace.

A decisão será central na jurisprudência nascente sobre o ato de apresentar-se como uma empresa mais virtuosa em termos ambientais do que a realidade.

Tribunais e agências reguladoras europeias já acusaram as companhias aéreas KLM e Lufthansa de 'greenwashing', assim como empresas do setor alimentício e de outros âmbitos.

Porém, nunca antes uma empresa de petróleo havia sido condenada por um tribunal por sua estratégia climática. E, embora a sentença seja francesa, a condenação deve ter repercussão em outros países, segundo Johnny White, jurista da ClientEarth.

Na Espanha, no entanto, a empresa de gás e petróleo Repsol foi absolvida de acusações similares. 

nal/tjc/dbh/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar