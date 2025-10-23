Técnico dos Blazers e armador do Heat são presos em caso de apostas ilegais

O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, foi preso em meio a uma investigação sobre apostas ilegais, informou a imprensa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (23). O armador do Miami Heat Terry Rosier também foi preso em um caso de apostas separado, mas relacionado, segundo as emissoras ABC e CBS.

Citando fontes da polícia, a ABC informou que a prisão de Billups, de 49 anos, estava vinculada a uma operação ilegal de poker ligada à máfia. Segundo a CBS, o diretor do FBI Kash Patel fará um anúncio sobre as prisões em Nova York. Billups, que como jogador foi astro do Detroit Pistons, se aposentou em 2014 e comanda os Blazers há cinco anos. Por sua vez, Rozier, de 31 anos, está há 11 na NBA, depois de ter sido a 16ª escolha do Boston Celtics no Draft de 2015.