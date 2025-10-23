Rússia afirma que é imune às novas sanções dos Estados Unidos

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (23) que as novas sanções dos Estados Unidos contra sua indústria petrolífera colocam em risco os esforços diplomáticos para acabar com a guerra na Ucrânia e afirmou que é imune às medidas. O presidente americano, Donald Trump, anunciou na quarta-feira novas sanções contra as duas maiores empresas de petróleo russas, Rosneft e Lukoil, após lamentar que as conversas com seu homólogo Vladimir Putin para encerrar o conflito na Ucrânia "não levam a lugar nenhum".

Trump adiou a imposição de novas restrições contra a Rússia durante meses, mas sua paciência acabou após o fracasso dos planos para um novo encontro de cúpula com Putin em Budapeste. "Consideramos este passo como exclusivamente contraproducente", declarou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. "Nosso país desenvolveu uma forte imunidade contra as restrições ocidentais e continuará desenvolvendo, com confiança, seu potencial econômico, incluindo seu potencial energético", acrescentou. As sanções implicam o congelamento de todos os ativos da Rosneft e da Lukoil nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que proíbem todas as empresas americanas de fazer negócios com as duas empresas de petróleo russas.