Rubio chega a Israel em meio a pressões dos EUA para não anexar a Cisjordânia

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, chegou a Israel nesta quinta-feira (23) para consolidar o cessar-fogo na Faixa de Gaza, depois de criticar qualquer projeto de anexação da Cisjordânia ocupada que, segundo ele, "ameaçaria" a trégua. O presidente americano, Donald Trump, advertiu há alguns dias que Israel perderia o apoio crucial de Washington se anexasse a Cisjordânia, um território palestino ocupado pelos israelenses desde 1967.

O chefe da Casa Branca fez esta advertência por telefone à revista Time em 15 de outubro, cinco dias depois da entrada em vigor de um cessar-fogo impulsionado por ele mesmo, que pôs fim a dois anos de guerra em Gaza. Rubio chega um dia depois de o Parlamento israelense se pronunciar a favor de examinar dois projetos de lei destinados a ampliar a soberania israelense na Cisjordânia. A visita do secretário de Estado a Israel sucede à do vice-presidente americano, JD Vance, que também criticou os planos de anexação. "A política da administração Trump é de que a Cisjordânia não será anexada por Israel e esta seguirá sendo a nossa política", ressaltou, ao encerrar sua visita.

"Caso tenha se tratado de uma manobra política, foi uma manobra política muito estúpida e eu pessoalmente o considero um insulto", reforçou. Antes de deixar Washington, Rubio considerou, por sua vez, que um projeto deste porte "ameaçaria" o acordo de paz promovido por Trump. "Não é algo que possamos apoiar no momento", ressaltou. Os projetos de anexação são apoiados pela extrema direita israelense, da qual depende a coalizão do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Nesta quinta-feira, seu gabinete qualificou o voto do Parlamento como uma "provocação deliberada da oposição" e disse que buscava "semear a discórdia durante a visita do vice-presidente JD Vance a Israel". Vários países árabes e muçulmanos, entre eles a Arábia Saudita, condenaram, em um comunicado conjunto, a análise pelo Parlamento israelense dos projetos de lei que buscam ampliar a soberania de Israel na Cisjordânia. - "Muito difícil" -

Altos funcionários de Washington visitam Israel nestes dias para assegurar o frágil cessar-fogo na faixa costeira. A trégua parecia em risco no domingo, após confrontos letais em Gaza e acusações mútuas de violações do pacto. Após se reunir com Netanyahu na quarta-feira, Vance reconheceu que os próximos passos do acordo, entre os quais se incluem o desarmamento do movimento islamista Hamas e a reconstrução de Gaza, seriam "muito difíceis".