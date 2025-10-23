Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa e rei Charles III rezam juntos em cerimônia histórica

Autor AFP
Tipo Notícia

O rei Charles III se tornou nesta quinta-feira (23) o primeiro monarca britânico a rezar publicamente com um papa, segundo uma transmissão ao vivo da imprensa do Vaticano de uma cerimônia liderada por Leão XIV.

Na posição de monarca, Charles é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, que foi criada há 500 anos quando o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica Romana. O serviço religioso aconteceu na Capela Sistina.

