Motorista de ônibus, o trabalho mais perigoso do Peru por causa da extorsão

O motorista Marco Antonio Huamán enchia o tanque em um dos bairros mais pobres de Lima quando quase foi assassinado. Um pistoleiro embarcou no ônibus que dirigia e atirou em sua perna. A empresa para a qual trabalhava tinha sofrido extorsão. Huamán contou à AFP que além do tiro, o pistoleiro deixou um recado para ser transmitido à sua empresa, Santa Catalina: "ou se comunicam ou da próxima vez deixo um morto".

A chantagem do crime organizado castiga os peruanos, especialmente em Lima, a capital, com 10 milhões de habitantes. A crise da segurança precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte em 10 de outubro, em um julgamento político no Congresso, em meio a protestos que se tornaram violentos com dezenas de feridos entre policiais e manifestantes. O governo interino de José Jerí declarou estado de emergência em Lima na quarta-feira e mandou militares para patrulhar as ruas. Com cerca de 50 homicídios este ano, segundo o sindicato dos profissionais dos transportes, os motoristas sentem que exercem o ofício mais perigoso do país.

"É a profissão mais arriscada que temos aqui, não há outra", reforçou Huamán em sua casa no bairro popular de San Juan de Lurigancho. Em 23 de setembro, este motorista de 49 anos esteve à beira da morte. Em um vídeo que ele mostra no celular, aparece caído e ensanguentado no piso do veículo. Ele ainda está se recuperando do impacto da bala. Depois do "milagre" de sobreviver, não quer mais voltar ao seu ofício.

As empresas de ônibus devem pagar um percentual mensal às quadrilhas que as extorquem. Se não o fazem, mandam pistoleiros para matar os motoristas. Em Lima houve pelo menos 12 homicídios por extorsão em 2024. Mototaxistas e motoristas foram as principais vítimas, segundo o observatório Indaga, subordinado ao Ministério da Justiça. O silêncio impera nos pontos de ônibus. A empresa evitou falar com a AFP.

- "Medo" - Os atentados costumam acontecer à noite e sem aviso. E alguns acontecem na frente dos passageiros. "Você vive com medo. Sente ansiedade, até depressão", conta o motorista.