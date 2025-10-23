Milei reforça ala econômica do governo e escolhe Pablo Quirino para chefiar Relações Exteriores

O texto destaca que Milei agradeceu ao chanceler por ter sido "parte instrumental, junto ao Ministério da Economia e à embaixada argentina em Washington, do maior acordo bilateral da história de nosso país com os Estados Unidos".

A Argentina anunciou nesta quinta-feira, 23, a substituição do ministro das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, por Pablo Quirino, atual secretário de Finanças e integrante do núcleo econômico do governo do presidente Javier Milei. Werthein apresentou na quarta-feira, 22, sua renúncia, que será efetivada a partir de segunda-feira, 27 de outubro.

Quirino, descrito como "peça fundamental da construção do milagre argentino", assumirá o comando da política externa com a missão de "aprofundar o vínculo entre a chancelaria e o Ministério da Economia" e reforçar "a visão pró-mercado da gestão de cara à segunda etapa do governo".

A nota informa ainda que o novo ministro colocará foco em "abrir a Argentina ao mundo", firmando acordos comerciais para fortalecer a inserção de produtores locais em mercados internacionais. O gabinete de Milei afirma que Quirino continuará "construindo alianças internacionais".

O governo de Milei enfrentará um teste de popularidade nas eleições legislativas que ocorrem no domingo, 26 de outubro. Uma derrota de seu partido pode aumentar incertezas sobre a adoção de reformas econômicas que o presidente ainda quer aprovar para o país. Além de Werthein, o ministro da Justiça argentino, Mariano Cúneo Libarona, deixará o cargo na próxima semana.