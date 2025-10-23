Guerra na Ucrânia: Trump impõe sanções ao petróleo russo

Anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA aponta punições às duas maiores petrolíferas russas e, segundo comunicado, ocorre devido à falta de comprometimento de Moscou para acabar com o conflito na Ucrânia.O governo dos EUA anunciou nesta quarta-feira (22/10) sanções às duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil. Por meio de um comunicado, o Departamento do Tesouro informou que as sanções se devem à "falta de um comprometimento mais sério da Rússia com o processo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia". Essas são as primeiras sanções contra a Rússia tomadas pelo governo de Donald Trump desde que iniciou esse segundo mandato, em janeiro deste ano. O texto afirma que colocar as empresas na lista punitiva deve prejudicar a capacidade da Rússia de arrecadar receitas para sua máquina de guerra, acrescentando que os EUA estavam preparados para "tomar outras medidas, se necessário", a fim de pressionar pelo fim do conflito. Antes do anúncio oficial, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que esta seria "uma das maiores sanções que já impusemos contra a Federação Russa". As sanções foram anunciadas pelos EUA um dia após o fracasso de um possível novo encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria, o que havia sido pré-acordado em uma ligação telefônica de duas horas, na semana passada, dia 16 de outubro. Nesta quarta-feira, no Salão Oval da Casa Branca, junto ao secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump confirmou que havia cancelado a cúpula planejada com Putin, em mais um sinal do rompimento das negociações e da aproximação entre Washington e Moscou – ainda que as portas para uma hipotética reunião entre ambos não tenham se fechado totalmente. "Cancelamos a reunião com o presidente Putin. Não me parecia correto. Não parecia que iríamos chegar ao ponto em que precisávamos, então cancelei. Mas faremos isso no futuro", afirmou. "Cessar-fogo imediato" Trump adiou novas sanções durante meses, dizendo que esperava persuadir Putin a fechar um acordo de paz. Mas, aparentemente, a paciência do presidente americano se esgotou em seis dias, desde que falou com Putin por telefone, na última quinta-feira, escreveu o jornal britânico The Guardian. "Agora é hora de parar com as mortes e fazer um cessar-fogo imediato. Dada a recusa do presidente Putin em acabar com essa guerra sem sentido, o Tesouro está sancionando as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, que financiam a máquina de guerra do Kremlin", divulgou Bessent no comunicado. "O Tesouro está preparado para tomar outras medidas, se necessário, para apoiar os esforços do presidente Trump para acabar com mais uma guerra. Encorajamos nossos aliados a se juntarem a nós e aderirem a essas sanções", acrescentou. Novas sanções também da UE A União Europeia (UE) também anunciou novas sanções contra a Rússia na quarta-feira. Elas incluem a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e restrições de viagem para diplomatas russos. O governo britânico já havia sancionado a Rosneft e a Lukoil na semana passada. A UE sancionou a Rosneft, que é estatal, mas não a Lukoil, que é privada, muito devido às isenções concedidas à Hungria e à Eslováquia, que compram petróleo russo. O anúncio, no entanto, marca uma vitória para a Ucrânia e seus aliados europeus, que viam com preocupação Trump se aproximar de Putin, que argumenta que a única maneira de alcançar a paz seria por meio da cessão de território pela Ucrânia e do acordo em limitar suas parcerias militares e econômicas com a Europa e os EUA. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que havia conversado com Bessent pouco antes do anúncio e elogiou as novas sanções. "Com a iminente adoção do 19º pacote [de sanções] da UE, este é um sinal claro de ambos os lados do Atlântico, de que vamos manter a pressão coletiva sobre o agressor", afirmou. gb (DW, ots)