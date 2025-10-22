Putin supervisiona exercícios de forças nucleares

O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou nesta quarta-feira (22) exercícios das forças nucleares estratégicas da Rússia que incluíram testes de mísseis lançados da superfície e do ar, anunciou o Kremlin. Durante essas manobras, planejadas com antecedência e às quais Putin assistiu por videoconferência, o Exército russo realizou um lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental Yars a partir do cosmódromo de Plesetsk, perto do Círculo Polar Ártico, com destino a um campo de treinamento em Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

Também foi lançado um míssil balístico Sineva, com alcance de até 11.500 km, a partir de um submarino no mar de Barents, informou o Kremlin em comunicado. Mísseis de cruzeiro foram disparados por bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS. "Todas as tarefas dos exercícios foram cumpridas com sucesso", afirmou o Kremlin. O anúncio dessas manobras russas ocorre uma semana após o início dos exercícios anuais das forças nucleares da Otan, que envolvem cerca de 2.000 efetivos, 71 aviões e 14 países.