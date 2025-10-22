Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin supervisiona exercícios de forças nucleares

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente russo, Vladimir Putin, supervisionou nesta quarta-feira (22) exercícios das forças nucleares estratégicas da Rússia que incluíram testes de mísseis lançados da superfície e do ar, anunciou o Kremlin.

Durante essas manobras, planejadas com antecedência e às quais Putin assistiu por videoconferência, o Exército russo realizou um lançamento de teste de um míssil balístico intercontinental Yars a partir do cosmódromo de Plesetsk, perto do Círculo Polar Ártico, com destino a um campo de treinamento em Kamchatka, no Extremo Oriente russo.

Também foi lançado um míssil balístico Sineva, com alcance de até 11.500 km, a partir de um submarino no mar de Barents, informou o Kremlin em comunicado.

Mísseis de cruzeiro foram disparados por bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS.

"Todas as tarefas dos exercícios foram cumpridas com sucesso", afirmou o Kremlin.

O anúncio dessas manobras russas ocorre uma semana após o início dos exercícios anuais das forças nucleares da Otan, que envolvem cerca de 2.000 efetivos, 71 aviões e 14 países.

Esses exercícios ocidentais, com duração de cerca de duas semanas, são realizados a partir de bases militares em Países Baixos, Bélgica, Reino Unido e Dinamarca, bem como sobre o Mar do Norte.

"Exercícios deste tipo sempre são objeto de atenção especial por parte de nossos militares", declarou na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, destacando que a Rússia toma "as medidas adequadas" para preparar seu potencial militar.

Tags

rússia ucrânia

