Feridas invisíveis atormentam veteranos israelenses que retornam de Gaza

Meses após retornar da frente de batalha em Gaza, o capitão do Exército israelense Israel Ben Shitrit ainda é assombrado pelos fantasmas da guerra. "O grito do soldado pedindo resgate... não importa onde eu esteja, sempre ouvirei esse grito", disse à AFP, ao recordar um companheiro que não conseguiu salvar em meio aos combates, nos quais ele também foi gravemente ferido no início de 2024.

Israel enfrenta uma onda de suicídios entre militares que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) após vários conflitos. Mas nenhuma guerra, desde a criação do Estado moderno de Israel em 1948, mobilizou tantos soldados nem durou tanto quanto a desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em 7 de outubro de 2023. O ataque em território israelense matou 1.221 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Do outro lado, a campanha de represália de Israel matou mais de 68.200 pessoas, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob autoridade do Hamas.

Ben Shitrit, agora oficial da reserva, conta à AFP que há muitos fatores que podem desencadear lembranças perturbadoras. "Quando ouço um helicóptero, isso me transporta de volta a Khan Yunis", afirma, em referência à cidade do sul de Gaza que foi cenário de combates intensos. Um frágil cessar-fogo, promovido pelos Estados Unidos e em vigor desde 10 de outubro, ofereceu um raio de esperança para acabar com mais de dois anos de hostilidades.

Mas as feridas psicológicas nos dois lados levarão tempo para cicatrizar. - "Ferida invisível" - Um relatório do Exército israelense de julho de 2025 afirma que 9.000 pedidos de reconhecimento de "sofrimento psicológico" haviam sido apresentados aos serviços de saúde militares desde o início da última guerra de Gaza.

Em outro conflito na Faixa de Gaza, em 2014, que também teve o Hamas como alvo, mas durou menos de dois meses, o Estado hebraico reconheceu que 159 soldados sofriam de traumas psicológicos. Tuly Flint, um assistente social clínico especializado em transtorno de estresse pós-traumático derivado de combates militares, explica que as consequências da condição são muito variadas. "As pessoas falam sobre a taxa de suicídios, mas esta é apenas a ponta do iceberg", explica à AFP em meio a consultas com soldados repatriados.