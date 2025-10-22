Chanceler da Argentina pede demissão dias antes de eleição legislativa

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, apresentou seu pedido de demissão, informou o gabinete presidencial da Argentina nesta quarta-feira (22), marcando a segunda saída da função durante a administração de quase dois anos do presidente Javier Milei.

Não ficou imediatamente claro o motivo da renúncia de Werthein ou quem substituirá o principal diplomata do país sul-americano, que anteriormente atuou como embaixador nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito dias antes de uma importante eleição legislativa no domingo, na qual o Partido libertário de Milei espera aumentar sua presença minoritária no Congresso para salvaguardar sua estratégia de cortes acentuados de gastos e austeridade para melhorar a economia da Argentina.

O jornal local La Nación informou que era esperado que Werthein deixasse o cargo após a votação de domingo, mas ele apresentou sua renúncia na noite de terça-feira.

Werthein ocupou o cargo por quase um ano, substituindo a primeira ministra das Relações Exteriores de Milei, Diana Mondino, depois que ela foi demitida por votar a favor do levantamento do embargo dos EUA contra Cuba nas Nações Unidas.