Às vésperas da COP30, Brasil concede exploração de cinco blocos de petróleo

O governo brasileiro concedeu, nesta quarta-feira (22), os direitos de exploração de cinco blocos petrolíferos em águas profundas em alto-mar, dois dias após a Petrobras ter sido autorizada a realizar perfurações exploratórias marítimas perto da Amazônia. A decisão confirma a aposta do país no petróleo, criticada por ambientalistas poucos dias antes da conferência climática COP30 da ONU na cidade de Belém do Pará.

Os leilões somaram um total de R$ 103,7 milhões. Dos sete blocos ofertados, que estão localizados em frente a Rio de Janeiro e São Paulo, cinco foram arrematados, e vários grandes grupos estrangeiros obtiveram direitos de exploração, entre eles a norueguesa Equinor e a chinesa Cnooc. Estes blocos estão na zona do "pré-sal", onde há jazidas de potencial gigantesco localizadas em águas muito profundas, sob uma espessa camada de sal. As empresas vencedoras se comprometeram a destinar parte de seus lucros ao Estado. "Estamos muito satisfeitos com o resultado, muito acima do esperado", disse, em coletiva de imprensa, Artur Watt, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, órgão público que organiza os leilões.

Entre as grandes companhias, a Equinor se destacou ao obter dois blocos, um que funcionará por conta própria e outro em consórcio com a Petrobras. A petrolífera brasileira recebeu, na segunda-feira, uma licença do Ibama para iniciar a exploração em um bloco localizado a 500 km da foz do rio Amazonas, no norte do país. A perfuração começou no mesmo dia em que foi autorizada, segundo a Petrobras.