O descontentamento da Geração Z no Peru

Quando a polícia começou a reprimir os manifestantes com balas de borracha e gás lacrimogêneo, muitos tentaram fugir pelas ruelas de Lima. Os confrontos de 15 de outubro terminaram com um morto e uma centena de feridos. A maioria dos que saíram às ruas agitadas faz parte da Geração Z, a face mais visível dos protestos que reúne jovens entre 18 e 30 anos.

Eles são movidos pelo descontentamento com as extorsões e os assassinatos por encomenda, além da crise política nacional. Com o famoso anime One Piece como símbolo, eles exigem mudanças estruturais que lhes garantam um futuro digno, depois de verem sete presidentes passarem pelo seu país na última década. O emblema foi "adotado" pelo Peru a partir dos protestos juvenis na Ásia e não faz parte de um movimento mundial unificado, explica um estudante à AFP. Tudo funciona através das redes sociais: eles organizam as manifestações, as reuniões e tomam decisões.

- Hospital ou prisão - Angelo Nael Genti, estudante e manifestante de 19 anos, enfrentou duas possibilidades: a prisão ou o hospital, onde acabou indo parar. Em Ventanilla, um bairro pobre nos arredores de Lima, ele conta à AFP que saiu com seus colegas da universidade pública para marchar pacificamente.

Primeiro, sentiu o impacto de um chumbo na perna esquerda. Ele tentou fugir, mas caiu no chão e cerca de sete policiais, segundo ele, o agrediram com socos e chutes. Tentaram levá-lo preso, mas uma paramédica insistiu em levá-lo ao hospital de emergência. "Eles me ameaçaram, disseram que, se não tivessem me detido, certamente teriam me matado ali mesmo", conta, mostrando os hematomas no braço direito. Ele também tem contusões na cabeça. Ele sentiu medo. E também sente medo quando ouve os gritos nos vídeos, que viralizaram nas redes sociais, como muitos outros vídeos das agressões policiais daquele dia.

Mas quer "preservar essa ideia de luta para as próximas gerações", afirma, garantindo que não deixará de protestar. Sua família o acompanha e o ajuda a se movimentar em casa devido aos ferimentos. Sua mãe, Amanda Tapia, afirma que ele é seu "herói" por sair às ruas para lutar pelos direitos dos peruanos junto com outros jovens.