Nottingham Forest anuncia Sean Dyche como novo técnico

Tipo Notícia

O Nottingham Forest anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação do técnico inglês Sean Dyche, que chega para substituir o australiano Ange Postecoglou, demitido no fim de semana por conta dos maus resultados após apenas um mês no cargo.

Dyche, de 54 anos e ex-treinador de Burnley e Everton, entre outras equipes, assinou contrato até junho de 2027.

Ele será o terceiro comandante do Forest nesta temporada. O português Nuno Espírito Santo foi demitido no início de setembro após entrar em atrito com o proprietário do clube, o magnata grego Evangelos Marinakis.

Postecoclou assumiu o cargo no dia 9 de setembro, quando a equipe estava na 10ª posição do Campeonato Inglês. Em oito jogos, não conseguiu nenhuma vitória e foi demitido no último fim de semana, depois da derrota por 3 a 0 para o Chelsea, resultado que colocou o time na zona de rebaixamento (18º).

A estreia de Dyche no comando do Nottingham Forest será na próxima quinta-feira, contra o Porto, pela Liga Europa. No domingo, ele vai dirigir seu primeiro jogo na Premier League, contra o Bournemouth.

