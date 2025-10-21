Memórias de Virginia Giuffre aumentam pressão sobre o príncipe Andrew

As memórias póstumas da americana Virginia Giuffre, principal acusadora do príncipe Andrew no caso Jeffrey Epstein, publicadas nesta terça-feira (21), aumentam a pressão sobre o irmão do rei britânico Charles III. O lançamento do livro "Nobody's Girl" de Giuffre, que cometeu suicídio na Austrália em abril, aos 41 anos, ocorre após Andrew renunciar aos seus títulos reais na última sexta-feira (17).

A renúncia de Andrew, de 65 anos, que está excluído de eventos públicos com a família real desde 2019 devido ao escândalo, ocorreu após trechos do livro serem divulgados pela imprensa na semana passada. Giuffre emergiu como a principal voz das vítimas do financista americano Epstein, que tirou a própria vida na prisão em 2019, antes de ser julgado. No livro, a mulher relata que foi usada como escrava sexual por Epstein e revela que teve relações sexuais com o príncipe Andrew três vezes. Uma delas ocorreu quando Giuffre tinha apenas 17 anos. Outra, ela afirma, foi uma orgia que incluiu Epstein, o príncipe e "outras oito jovens". O livro rapidamente alcançou o primeiro lugar de vendas no site britânico da Amazon.

- Colaborar com a justiça - Para Amy Wallace, que redigiu as memórias de Virginia Giuffre, Andrew deve comparecer à justiça nos Estados Unidos. O príncipe, que sempre negou as acusações, evitou um julgamento em Nova York pagando milhões de dólares a Giuffre, que apresentou ações judiciais contra ele em 2021.

Amy Wallace disse à BBC na noite de segunda-feira que Andrew "indicou que estava disposto a ajudar os investigadores americanos". Mas a escritora lamentou que ele "nunca tenha se disponibilizado". "É algo que ele ainda pode fazer e dizer, como já fez em várias ocasiões, que continua negando qualquer envolvimento", acrescentou Wallace.

"Ele poderia dizer: eu estava naquelas casas, estava naquela ilha, estava no avião e vi coisas. Eu sei o quanto aquelas mulheres sofreram e gostaria de compartilhar o que vi", afirmou. Em sua entrevista à BBC, Wallace observou que a renúncia de Andrew ao título de duque de York é "um passo na direção certa". Em suas memórias, Giuffre afirma ter sido apresentada ao príncipe em 2001, quando estava em Londres, na casa de Ghislaine Maxwell, amiga e cúmplice de Epstein.