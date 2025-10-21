Diretor do serviço de inteligência do Egito se reúne com Netanyahu

"Durante a reunião, os dois abordaram o avanço do plano do presidente Trump, as relações entre Israel e Egito, o fortalecimento da paz entre os países, assim como outros assuntos regionais", afirma um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, em referência ao plano para Gaza proposto pelo presidente americano Donald Trump, cuja primeira fase é o cessar-fogo.

O diretor do serviço de inteligência do Egito, Hasan Rashad, se reuniu nesta terça-feira (21) em Jerusalém com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para consolidar o frágil cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos em Gaza.

Rashad também se reunirá com o emissário americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que está em Israel, informou o Extra News, publicação egípcia vinculada ao Estado.

A visita coincide com a viagem do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, a Israel, após vários incidentes que colocaram em dúvida a continuidade do cessar-fogo em Gaza.

A entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e Hamas em 10 de outubro permitiu a libertação dos 20 reféns vivos que permaneciam em cativeiro em Gaza.

Os mediadores nas negociações, Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, assinaram no dia 13 de outubro uma declaração como garantidores do acordo no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho.