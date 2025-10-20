'Shutdown' do governo dos EUA começa a afetar defesa nuclear

Vinte dias após o início da paralisação orçamentária (shutdown) nos Estados Unidos, seus efeitos se estendem a mais setores do Governo Federal e nesta segunda-feira (20) chegaram à defesa nuclear do país. A Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) suspenderá temporariamente, a partir de hoje, 1.400 funcionários federais (desemprego técnico), enquanto menos de 400 garantirão a manutenção das armas nucleares americanas durante esse "shutdown", afirmou na sexta-feira à rede CNN Ben Dietderich, porta-voz do Departamento de Energia.

O legislador republicano Mike Rogers, que preside a Comissão de Forças Armadas da Câmara dos Representantes, declarou também na sexta que havia sido informado de que a NNSA estava "prestes a esgotar os fundos de emergência que estava utilizando". "Vai ter que dispensar 80% de seus funcionários", afirmou Rogers, esclarecendo que se trata de demissões temporárias e não definitivas. "Não são funcionários que queremos ver em casa. Eles cuidam de um ativo estratégico muito importante para nós. Devem estar trabalhando e recebendo seus salários", insistiu. As tarefas governamentais não essenciais foram interrompidas em 1º de outubro após, sem um acordo entre republicanos e democratas no Congresso, chegar o prazo limite para estender os gastos orçamentários.