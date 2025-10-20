Racing e LDU unem forças para evitar nova final brasileira na Libertadores

O Racing da Argentina e a LDU de Quito têm uma missão que não é simples: deter os dois favoritos ao título da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras, no início das semifinais do principal torneio de clubes da América do Sul que começam nesta semana. O português tem sido a língua oficial das seis últimas edições da Glória Eterna, todas vencidas por equipes brasileiras. Além disso, em quatro delas, as finais foram 100% brasileiras.

Racing e LDU têm a dura missão de interromper a sequência de vitórias brasileiras em duelos de altíssima exigência, contra os dois times mais caros do continente: o Palmeiras, avaliado em 247 milhões de dólares (R$ 1,3 bilhão), e o Flamengo, de 228 milhões (R$ 1,2 bilhão), segundo o site especializado Transfermarkt. A disputa é muito desigual. Nem somando seus elencos argentinos (US$ 90 milhões) e equatorianos (US$ 21,5 milhões) chegam à metade do valor do plantel de um dos dois brasileiros. Mas o futebol é um esporte imprevisível, e Racing e LDU já deram mostras de que sabem quebrar prognósticos no caminho rumo à final de 29 de novembro em Lima, no Peru. - Flamengo embalado -

O Racing, com a mística de seu carismático treinador Gustavo Costas, será o primeiro a entrar em campo na tentativa de desbancar os brasileiros. Nesta quarta-feira (22), a equipe argentina visita os rubro-negros comandados por Filipe Luís no Maracanã, às 21h30. O time argentino, que deixou pelo caminho Peñarol (oitavas) e Vélez Sarsfield (quartas), precisa no mínimo sair vivo do Rio de Janeiro para tentar conseguir a classificação na semana seguinte no El Cilindro de Avellaneda. Campeão da Copa Sul-Americana de 2024, o Racing tem sofrido com problemas físicos nas últimas semanas, incluindo jogadores-chave como Adrián "Maravilla" Martínez e o lateral esquerdo Gabriel Rojas.

Costas tem revezado o seu elenco para que os jogadores cheguem inteiros neste duelo vital para tentar chegar ao segundo título da Libertadores, após sua conquista única no longínquo 1967. "Tenho fé total nos jogadores. Não é como se fôssemos competir, nós vamos vencer", disse o treinador. Por sua vez, o Flamengo — tricampeão da Libertadores (1981, 2019 e 2022) — chega embalado para o duelo Brasil-Argentina após vencer neste domingo, por 3 a 2, o Palmeiras, em um confronto direto na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca, no entanto, precisa mostrar melhor desempenho nesta edição da Libertadores, pois teve dificuldade para se classificar na fase de grupos e precisou dos pênaltis para eliminar o Estudiantes de La Plata nas quartas de final. "Nem sempre fazemos bons jogos, nem sempre ganharemos, mas a intenção está ali, então eu espero que seja uma mesma atitude, intensidade e comprometimento, que esse grupo passa essa mensagem diariamente", disse Filipe Luís. - A ameaça de Quito -