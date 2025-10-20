Legisladores do Reino Unido instam governo a retirar títulos de príncipe Andrew

Os apelos para que o Parlamento britânico retire formalmente os títulos do príncipe Andrew aumentaram nesta segunda-feira (20), enquanto a família real se prepara para novas revelações prejudiciais contidas nas memórias póstumas de sua acusadora, Virginia Giuffre. A já manchada reputação de Andrew foi destruída por um fluxo constante de acusações prejudiciais sobre sua amizade com o falecido agressor sexual americano Jeffrey Epstein.

O Palácio de Buckingham encerrou sua relação na sexta-feira quando, sob pressão de seu irmão, o rei Charles III, Andrew anunciou que renunciava ao título de duque de York. O príncipe William, filho de Charles e herdeiro do trono, foi consultado sobre a decisão e, no fim de semana, vários meios de comunicação britânicos informaram que ele planejava afastar ainda mais seu tio da vida real quando se tornasse rei, inclusive impedindo-o de participar de sua coroação. Andrew, de 65 anos, negou qualquer crime e concordou, em 2022, em pagar a Giuffre um acordo milionário para encerrar sua ação civil por agressão sexual contra ele. No livro de Giuffre, "Nobody's Girl", ela afirma ter sido vítima de tráfico de pessoas por Epstein e de ter tido relações sexuais com Andrew em três ocasiões, uma delas quando tinha 17 anos.

Andrew nega tê-la conhecido. No entanto, a BBC afirmou, citando fontes reais, que o Palácio de Buckingham estava se preparando para "mais dias de dor". Os escândalos de Andrew são uma grande vergonha para a família real, e as memórias de Giuffre serão publicadas às vésperas da visita de Charles ao Vaticano, onde ele encerrará séculos de tradição e rezará com o papa Leão XIV. Vários parlamentares deixaram claro que acreditam que o Parlamento não deveria basear-se apenas no acordo voluntário de Andrew de não usar seu título e afirmam que o Parlamento deveria retirá-lo.

Rachael Maskell, deputada pela cidade de York, no norte da Inglaterra, de onde vem o título de Andrew, propôs um projeto de lei que permita ao rei ou a uma comissão parlamentar retirar o título completamente. Também pede que Andrew perca o título de príncipe, que lhe corresponde por direito próprio como filho da falecida rainha Elizabeth II. George Foulkes, membro trabalhista da Câmara Alta dos Lordes, também escreveu no domingo aos Lordes e à Câmara dos Comuns para pedir uma revisão das regras sobre fazer perguntas sobre a família real no Parlamento.