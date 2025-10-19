Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky diz que guerra na Ucrânia deveria ser 'congelada' antes das negociações de paz

Autor Agência Estado
Agência Estado
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o conflito entre Ucrânia e Rússia deveria ser "congelado" nas atuais linhas de batalha antes que os dois lados entrem em negociações de paz para a região, em entrevista para a NBC neste domingo.

Ele disse que, atualmente, o exército russo está em uma posição vulnerável, já que Moscou ocupou 1% do território ucraniano e perdeu 1,3 milhão de soldados.

Zelensky também defendeu que o presidente americano, Donald Trump, deve tomar uma posição mais firme contra o líder russo, Vladimir Putin. "Putin é similar, mas mais forte, do que o Hamas", disse.

Rússia Ucrânia

