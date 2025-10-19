OpenAI compra milhões de chips sem ter os meios necessários, em aposta no futuro

Na corrida vertiginosa pela inteligência artificial (IA), a OpenAI faz pedidos de chips no valor de centenas de bilhões de dólares, quantias que não correspondem às suas receitas atuais e que preocupam parte dos investidores. Em menos de um mês, a empresa que criou o ChatGPT assinou compromissos com a Nvidia, a AMD e a Broadcom para adquirir processadores com uma potência de 26 gigawatts (GW), o que representa pelo menos 10 milhões de unidades e requer uma produção de energia elétrica superior a 20 reatores nucleares.

"Eles precisarão de centenas de bilhões de dólares para cumprir suas obrigações", resume Gil Luria, da empresa de consultoria financeira D.A. Davidson. Mas a OpenAI prevê gerar apenas cerca de 13 bilhões de dólares (70,6 bilhões de reais na cotação atual) em receita, perde dezenas de bilhões a cada ano e não espera ser rentável antes de 2029. Consultado pela AFP, o grupo se recusou a comentar sobre o financiamento da compra frenética. Em entrevista à rede CNBC, o presidente da OpenAI, Greg Brockman, mencionou "mecanismos diferentes", sem revelar detalhes.

A Nvidia, a AMD e a Broadcom, também consultadas pela AFP, não comentaram mais sobre as modalidades de pagamento dos processadores essenciais para o desenvolvimento da IA. No caso da Nvidia, ela se comprometeu a adquirir, ao longo de vários anos, 100 bilhões de dólares (543,8 bilhões de reais na cotação atual) em ações da OpenAI, uma injeção de capital que poderia permitir à estrela da IA absorver parte do custo dos chips. Esse mecanismo é geralmente classificado como financiamento circular, no qual um fornecedor oferece os meios para que um cliente compre seus bens ou serviços.

A AMD, por sua vez, concordou em conceder títulos ao seu cliente, cujo valor poderia chegar a dezenas de bilhões de dólares, uma operação muito atípica, uma vez que não inclui qualquer contraprestação. "Isso representa outra dinâmica pouco saudável", observa Luria, que também destaca que a AMD está "desesperada para lançar seus chips de IA no mercado". O CEO da OpenAI, Sam Altman, "tem o poder de afundar a economia mundial durante uma década ou nos levar à terra prometida", escreveu o analista da Bernstein, Stacy Rasgon.

"E, neste momento, não sabemos qual dessas opções está em jogo". - "Dilema" - Levantar capital, especialmente da Nvidia, "não será de forma alguma suficiente" para cobrir a conta, mesmo com uma avaliação atual de 500 bilhões de dólares (2,7 trilhões de reais na cotação atual), pelo que terão principalmente de se endividar, estima Luria.