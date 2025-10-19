Guindaste, motosserra, 7 minutos: como foi o roubo ao Louvre?

Policiais franceses ao lado de um elevador de móveis usado por ladrões para entrar no Museu do Louvre. Os ladrões fugiram com joias na manhã de 19 de outubro de 2025. / Crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP

Criminosos assaltaram neste domingo, 19, o Museu do Louvre em Paris e fugiram com joias "de valor inestimável", informaram as autoridades. O museu mais visitado do mundo, que abriga a Mona Lisa e a Vênus de Milo, anunciou que não abriria neste domingo por "motivos excepcionais", mas não revelou detalhes.

Uma fonte próxima ao caso explicou à AFP que o crime aconteceu entre 9h30 e 9h40 locais (4h30-4h40 de Brasília), pouco após a abertura do museu ao público. O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, explicou à imprensa que "três ou quatro" ladrões entraram no museu utilizando um "guindaste" que havia sido instalado em um caminhão para acessar a "sala Apolo". Eles permaneceram no local por "sete minutos" e saquearam "duas vitrines", detalhou.

O que foi roubado do Louvre? O valor do que foi levado ainda está sendo avaliado, mas o ministro destacou que as peças roubadas tinham um "valor inestimável". A ministra da Cultura, Rachida Dati, que informou sobre o roubo no início da manhã, anunciou que uma das joias roubadas foi encontrada perto do museu. Segundo o site do Louvre, a galeria assaltada abriga a coleção real de pedras preciosas e os diamantes da coroa do monarca francês Luís XIV, conhecido como o Rei-Sol.

Entre as joias estão três diamantes históricos — Regent, Sancy e Hortensia —, assim como um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão deu de presente à sua esposa, a imperatriz Maria Luísa. Pequenas motosserras A Procuradoria de Paris anunciou a abertura de uma investigação por "roubo em grupo criminoso organizado e associação ilícita com fins criminosos", que será coordenada pela unidade de repressão ao crime organizado da Polícia Judiciária. Também contará com o apoio da Agência Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais.

Os assaltantes estavam equipados com pequenas motosserras, segundo uma fonte policial. Uma moto foi encontrada após a fuga. Policiais e soldados patrulhavam as imediações do Louvre com fuzis. Ao anunciar a notícia no início da manhã, a ministra da Cultura informou que o assalto não deixou feridos.