Coreia do Sul: Soldado norte-coreano deserta para fronteira do país

Um soldado norte-coreano desertou para a Coreia do Sul através da fronteira fortemente fortificada entre os rivais no domingo, informou o exército sul-coreano. Em comunicado, as forças afirmam que assumiram a custódia do soldado, que expressou desejo de se reinstalar na Coreia do Sul.

Foi a primeira deserção relatada por um soldado norte-coreano desde que um sargento norte-coreano fugiu para território sul-coreano pela seção leste da fronteira em agosto de 2024.