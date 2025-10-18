Trump pede que Zelensky chegue a acordo com a Rússia para encerrar conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na sexta-feira (17) que seu colega ucraniano, Volodimyr Zelensky, chegue a um acordo com a Rússia, esfriando os planos de Kiev de obter mísseis Tomahawk e apostando em uma solução diplomática para o conflito. No mês passado, Trump disse acreditar que a Ucrânia poderia recuperar todo o seu território, mas, um dia após concordar em se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, para uma nova cúpula, o americano mudou de opinião.

Após um encontro com Zelensky nesta sexta-feira na Casa Branca, Trump declarou nas redes sociais que as conversas foram “muito interessantes e cordiais”. Mas esclareceu: “Disse a ele, como também sugeri enfaticamente ao presidente Putin, que é hora de parar a matança e chegar a um acordo.” Trump também pareceu sugerir que ambas as partes deveriam aceitar suas posições atuais. “Deveriam parar onde estão. Que ambos cantem vitória e que a História decida!”, disse. Após a reunião, Zelensky disse que a Rússia teme os mísseis de cruzeiro Tomahawk, de fabricação americana, mas afirmou ser “realista” quanto à possibilidade de receber as armas de Washington. O governante ucraniano disse que, embora ele e Trump tenham conversado sobre armas de longo alcance, “decidiu-se que não falaremos sobre isso, porque os Estados Unidos não querem uma escalada”.

- 'Terminar a guerra' - Zelensky chegou a Washington após semanas pedindo os Tomahawk, na esperança de aproveitar a frustração crescente de Trump com Putin. Mas o ucraniano saiu de mãos vazias, enquanto Trump busca um novo avanço diplomático, após o acordo de paz na Faixa de Gaza fechado na semana passada. "É bom que o presidente Trump não tenha declarado 'não', mas hoje (ele) também não disse 'sim' para fornecer os Tomahawks a Kiev", afirmou Zelensky ao canal NBC na sexta-feira.

O americano mostrou-se muito mais otimista quanto às perspectivas de um acordo desde uma conversa telefônica de duas horas e meia com Putin ontem, na qual ambos concordaram em se reunir em Budapeste. “Com sorte, poderemos terminar a guerra sem pensar nos Tomahawk”, declarou Trump ao receber Zelensky na Casa Branca. E acrescentou que acredita que Putin “quer terminar a guerra”. Mas Zelensky, que vestia um terno escuro, em sua terceira reunião com Trump em Washington, discordou, avaliando que Putin “não está pronto” para a paz. Para incentivar a entrega de armas de longo alcance, Zelensky disse estar disposto a trocar “milhares” de drones ucranianos. O líder ucraniano parabenizou Trump pelo acordo de paz na Faixa de Gaza e expressou esperança de que ele consiga o mesmo resultado na Ucrânia.

- 'Muitas perguntas' - As conversas diplomáticas para pôr fim à invasão russa estão estagnadas desde a cúpula de Trump e Putin no Alasca. O Kremlin indicou na sexta-feira que ainda é necessário resolver “muitas perguntas” antes que Putin e Trump possam se reunir, incluindo quem integrará cada equipe negociadora.