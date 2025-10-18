Colômbia vence França (1-0) e fica com 3º lugar do Mundial Sub-20

Apoiada pela grande maioria dos 21.053 espectadores no Estádio Nacional, a seleção sul-americana venceu com um gol marcado pelo atacante Óscar Perea logo aos dois minutos.

A Colômbia igualou sua melhor campanha no Mundial Sub-20 ao derrotar a França por 1 a 0 neste sábado (18), em Santiago, na disputa pelo terceiro lugar desta edição do torneio, disputada no Chile.

Com a vitória, a equipe do técnico César Torres iguala a campanha colombiana de 2003, quando a seleção comandada por Reinaldo Rueda (ex-Flamengo) terminou em terceiro no Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes Unidos.

A França, campeã em 2013, voltou a ficar fora do pódio, como em 2011, quando perdeu para o México na disputa do terceiro lugar.

Os 'Bleus' chegaram ao Chile sem cinco destaques do Paris Saint-Germain: os atacantes Désiré Doué e Ibrahim Mbaye, os meio-campistas Senny Mayulu e Warren Zaire-Emery, e o zagueiro Noham Kamara.

Além disso, o técnico francês Bernard Diomède perdeu depois das quartas de final o volante Saimon Bouabré, cujo clube, o Neom SC, da Arábia Saudita, só o cedeu até essa fase do torneio.